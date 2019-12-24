Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия / Региональные
26 декабря 2019, 11:27

На Луганщине без воды остаются почти 50 тысяч человек

В Луганской области в связи с отключением 24 декабря от электроснабжения из-за задолженности 7 насосных станций без централизованного водоснабжения остаются около 46 тыс. абонентов, в том числе детские сады и медицинские учреждения сообщает пресс-служба ГосЧС.

«По состоянию на 7 ч. 26 декабря, в связи с отключением 24 декабря от электроснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию 7 насосных станций ЛКСП «Лисичанскводоканал», без централизованного водоснабжения остаются частично г. Лисичанск, г. Приволье и г. Новодружеск (около 46 тыс. абонентов)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с недостаточным количеством воды в системе 25 декабря приостановлена работа 1 котельной в г. Лисичанск, вследствие чего без теплоснабжения остались 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов), 3 школы, 3 детских сада и 4 медицинских учреждения. В случае необходимости будет осуществляться подвоз воды.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
SELECTORNEWS
Счетчики:
Наши партнеры: