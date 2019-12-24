Платникам податків Луганщини відшкодовано понад 100 млн грн ПДВ

26 декабря 2019, 11:32

У Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за 11 місяців 2019 року платники податків Луганщини подали 120 заяв про повернення сум бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок в банку.

Загальна сума заявленого бюджетного відшкодування становить 154,1 млн грн. В аналогічному періоді минулого року подано 110 заяв на загальну суму 179,4 млн грн.

За результатами перевірок поданих заяв за 11 місяців поточного року встановлено завищення суми ПДВ, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку на 35,5 млн грн.

На розрахункові рахунки в банку платникам вже повернуто 106,3 млн грн податку на додану вартість, заявленого до бюджетного відшкодування.