За неделю гриппом заболели более 163 тысяч украинцев

27 декабря 2019, 14:02

В течение прошлой недели гриппом и ОРВИ заболели более 163 тысяч украинцев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«За прошлую неделю (16.12 - 22.12) ОРВИ заболели 163 587 человек, из них 68,3% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 427,8 на 100 000 населения, что на 10,3% меньше эпидемического порога по Украине», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в большинстве регионов Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемическом уровне. А в Винницкой и Запорожской областях зарегистрирована низкая эпидемическая активность гриппа и ОРВИ.

По данным Минздрава, зарегистрировано 17 случаев гриппоподобного заболевания и 30 случаев тяжелой острой респираторной инфекции. По результатам лабораторного исследования в 4 из 36 образцов материалов определены вирусы гриппа типа А (Н1) pdm09. В стране зафиксировано спорадическое географическое распространение гриппа.

С начала эпидемического сезона не зарегистрирован ни один летальный исход вследствие гриппа.