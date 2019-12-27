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Общественное мнение
Власть
27 декабря 2019, 14:40

Опубликовано постановление Кабмина о перерасчете тарифов на отопление

Кабинет министров Украины опубликовал постановление о перерасчете тарифов на отопление. Соответствующий документ обнародован на правительственном портале.

Согласно постановлению, в случае изменения размера начислений за отопление и горячее водоснабжение в связи с изменением для них цены природного газа в течение отопительного периода теплоснабжающие организации должны отражать это ежемесячно в платежных документах потребителей, присланных в месяце, который следует за расчетным периодом.

При этом о снижении начислений теплоснабжающая организация должна информировать потребителей путем размещения информационного сообщения (с указанием соответствующих обоснований) на официальном веб-сайте органа местного самоуправления или на своем сайте.

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