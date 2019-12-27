Новый год в столице приглашают встретить на Софийской площади

27 декабря 2019, 18:00

Киевлян и гостей столицы приглашают встретить Новый 2020 год на главной локации праздничных мероприятий - на Софийской площади, где состоится праздничный концерт с участием популярных украинских исполнителей.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"До Нового года осталось меньше недели, однако на Софийской площади уже все готово к празднованию: более чем 20-метровая украшенная елка, яркие гирлянды, колоритные фигуры Щелкунчика и украинских казаков, разнообразные аттракционы, тематические Королевства подарков, вкуса, развлечений и лайков, между которыми курсирует сказочный рождественский экспресс. Поводом встретить Новый год на Софии является и возможность услышать любимых украинских исполнителей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 31 декабря с 21:00 праздничное настроение будут создавать Руслана, танц-театр «Життя», Назар Савко, Государственный симфонический оркестр «Kyiv Fantastic Orchestra», группа «Мандри».

"Приехать на Софийскую площадь можно будет даже после 24:00, ведь в новогоднюю ночь столичный метрополитен и наземный пассажирский транспорт будут работать дольше, а фуникулер - вообще круглосуточно", - добавили в пресс-службе.