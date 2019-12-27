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Общественное мнение
Криминал / Региональные
27 декабря 2019, 16:44

На Луганщине добились пересмотра дела об оружии

Прокуратура Луганской области не допустила безосновательного уменьшения срока наказания обвиняемому в незаконном обращении с оружием и боеприпасами, судом устранены нарушения относительно неправильного применения так называемого "Закона Савченко". Об этом пишет пресс-служба областного ведомства.

Так, по апелляционной жалобе прокуратуры области Луганский апелляционный суд пересмотрел приговор Новопсковского районного суда в отношении осужденного за незаконное обращение с оружием и боеприпасами к 4 годам лишения свободы.

Назначая наказание обвиняемому суд первой инстанции неправильно применил требования ч. 5 ст. 72 УК Украины и зачислил ему срок предварительного заключения из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

По принципиальной позиции прокуратуры области апелляционным судом приговор суда первой инстанции в этой части отменен и осужденному зачислен срок предварительного заключения из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы, тем самым не допущено без основания уменьшение наказания обвиняемому.

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