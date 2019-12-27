Укргидрометцентр дал прогноз погоды до Нового года

27 декабря 2019, 17:27

В новогоднюю ночь температура в Киеве ожидается около нуля, а снег может растаять. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Как отметила Голеня, снег начался в Киеве в пятницу, 27 декабря, но пока что он не удерживается и тает из-за плюсовой температуры. Такая же погода ожидается и в субботу.

"А вот в ночь на 29-е, на воскресенье, снег уже не будет таять, поскольку температура опустится ниже нуля, до 2-3 мороза. И поэтому какой-то снежный покров может образоваться, 2-3 сантиметра", - сказала она.

Затем снег прекратится, а температурный фон останется отрицательными - до 2 градусов. "Мороз продержится и в понедельник, 30 декабря, когда температура ночью может упасть до -5 градусов, днем до -1-3 градусов", - сказала она.

Но во вторник, 31 декабря, вновь ожидается повышение температуры, оттепель до 2-3 градусов тепла. Такая же температура ожидается и 1 января. "Хотя 1 января может быть мокрый снег утром и днем", - сказала синоптик.

По ее словам, в новогоднюю ночь в Киеве ожидается температура около нуля, возможно, даже 1-2 градусов тепла. Но снег к тому времени уже должен растаять. "Если температурный фон 31 декабря перейдет на плюс, то, что выпадет завтра - послезавтра, уже растает", - добавила синоптик.

Как отметила Голеня, до середины января в Украине, скорее всего, установится морозная погода. "Там будет совсем другой температурный фон", - добавила она.