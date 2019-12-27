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Общественное мнение
Политика
27 декабря 2019, 10:02

Украина и США заключили контракт на вторую партию Javelin

Украина и Соединенные Штаты Америки заключили контракт на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает РБК-Украина.

В частности, по словам Загороднюка закупка Javelin является знаковым для Украины событием.

"Мы впервые закупили Javelin у Соединенных Штатов Америки. Это действительно для нас знаковый контракт", - сообщил он.

Замминистра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко отметил, что в течение четвертого квартала Украина заключила контракты на поставку второй партии Javelin.

"В течение четвертого квартала благодаря сосредоточению ресурсов нам удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Мы также заказываем аналогичные комплексы нашего национального производителя", - подчеркнул он.

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