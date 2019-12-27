ГПУ не согласовала проект сообщения о подозрении Федине и Зверобой

27 декабря 2019, 10:42

Генеральная прокуратура Украины не согласовала проект сообщения о подозрении нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине и волонтерке Марусе Зверобой.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова во время брифинга, сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что, проект сообщения о подозрении не будет согласован, пока не будет принято решение относительно Федины.

"По поводу проекта сообщения о подозрении, насколько мне известно, он был возвращен из генеральной прокуратуры без согласования, аргументируя это тем, что нет решения в отношении другого лица, которое является народным депутатом Украины", - говорит Иванова.

Также она добавила, что неизвестно как будет развиваться ситуация дальше, как будет развиваться следствие и сколько доказательств будет добыто, в частности и в отношении Федины, и в отношении волонтерки, есть вероятность, что будет подготовлен другой документ или как-то скорректирован.

Отметим, в октябре Федина и Зверобой на видео, обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом Луганской области, предположили, что во время одной из таких поездок он может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.