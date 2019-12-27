ГСЧС получила 52 единицы техники от Китая

27 декабря 2019, 11:02

В четверг, 26 декабря, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила 52 единицы техники на сумму более 13,6 млн долларов в рамках проекта безвозмездной помощи правительству Украины от правительства Китая.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Переданная техника использовалась во время разборки разрушенных жилых домов, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с завалами, разрушениями зданий и масштабными авариями на транспорте.

“Сегодня мы получили такие необходимые пожарные автоподъемники и лестницы, автомобильные краны, бульдозеры и грейдеры. Все они позволят частично заменить ту технику, которая в большинстве своем физически и морально устарела. Полученная техника будет передана в территориальные подразделения и значительно повысит уровень их состоятельности и эффективности во время аварийно-спасательных работ, а также ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций”, - подчеркнул глава ГСЧС.

В частности, было передано 16 пожарных автоподъемников и пожарных автолестниц, 16 автомобильных кранов, 10 гусеничных бульдозеров и 10 автогрейдеров.