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Общественное мнение
Криминал
27 декабря 2019, 11:40

Украина выдала Испании россиянина, подозреваемого в отмывании денег

Украинские правоохранители экстрадировали в Испанию гражданина России, который организовал схему по отмыванию преступных денег путем покупки недвижимости.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, с 2017 года подозреваемый по прозвищу "Батыр Бухарский" находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании.

"Вместе с другими участниками ОПГ он организовал схему по "отмыванию" денег, полученных преступным путем, которые легализовали путем приобретения недвижимости. В соответствии с законодательством Испании на «вора в законе» ждет ответственность в виде лишения свободы сроком на 17 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле 2019 года фигурант незаконно попал на территорию Украины. Вскоре силовики установили его местонахождение, задержали и сообщили об этом европейским коллегам.

"Батыр Бухарский" находился в розыске с 2010 года. Ему инкриминируют отмывание 10 миллионов евро.

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