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Общественное мнение
Власть / Региональные
27 декабря 2019, 12:04

Украинская сторона СЦКК предлагает России убрать "ряженых" боевиков "ЛНР" с участков разведения сил

Факты пребывания представителей вооруженных формирований с наружными повязками с надписью "СЦКК" на участках разведения сил и средств "Станица Луганская" и "Золотое" ежедневно фиксируются в отчетах СММ ОБСЕ, пишет пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что указанная символика в составе СЦКК не используется.

В соответствии с пунктом 8 Рамочного решения по завершению разведения сил военнослужащие Вооруженных Сил Украины, а также представители вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам СЦКК.

Пребывание лиц, якобы представителей СЦКК, на участках разведения нарушает Минские договоренности, которые были реализованы в Рамочном решении трехстороннего контактной группы о разведении сил и средств.

"Предлагаем оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области убрать вышеупомянутых представителей вооруженных формирований с территории участков разведения", - сказано в сообщении.

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