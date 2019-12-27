МВД хочет ужесточить наказание за наезды на людей и превышение скорости

27 декабря 2019, 12:47

Министерство внутренних дел инициирует ужесточение наказания водителей за наезды на людей. Об этом рассказал сегодня, 26 декабря, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время встречи с представителями общественных организаций и велосипедистами, сообщает пресс-служба МВД.

Геращенко представил активистам инициативы МВД Украины относительно усиления ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Законопроектами предлагается внести изменения в: Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Закон Украины «О дорожном движении» и Закона Украины «О Национальной полиции».

По его словам, соответствующие законопроекты вскоре будут направлены в Верховную Раду.

Заместитель министра внутренних дел сказал, что МВД предлагает поднять размер штрафов за некоторые правонарушения с высокой степенью общественной опасности.

«Предлагаем увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений: за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч - 3400 грн (сейчас 510 грн); за оставление места ДТП - 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев за вождение лицом, не имеющим на это права - 10200 грн (сейчас 510 грн)», - рассказал заместитель министра внутренних дел.

Кроме того, важными инициативами МВД является снижение порога превышения скорости движения, с которого наступает административная ответственность, с 20 км до 10 км, и предложение не относить управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения к уголовным проступкам. Если наезд на человека был совершен водителем под влиянием алкоголя или наркотических средств, тогда ответственность будет еще больше.

Также Геращенко добавил, что в первом квартале 2020 года, после завершения тестирования планируется запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости.

«Система фото- и видеофиксации превышения скорости работает в тестовом режиме в столице. Функционируют видеокамеры на 5 проспектах Киева и уже зафиксировали более 41 тыс. случаев превышения скорости. В дальнейшем камеры будут установлены в местах, где совершается наибольшее количество ДТП и чаще всего наблюдается превышение скоростного режима водителями», - отметил заместитель министра внутренних дел.