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Общественное мнение
Криминал / Региональные
27 декабря 2019, 13:04

В Северодонецке пьяный водитель сбил пожилого мужчину, сбежал с места ДТП, и застрял в соседнем дворе

61-летний гражданин сообщил, что во дворе жилых домов на проспекте Гвардейском, его сбил автомобиль Dacia Logan и уехал в неизвестном направлении. Об этом пишет пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Патрульные немедленно прибыли на место происшествия и, проверив прилегающую территорию, в соседнем дворе обнаружили похожий по описанию автомобиль, который въехал в колеса, застрял и не мог уехать.

Пообщавшись с водителем патрульные обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Водитель не отрицал своей вины, дело передано следственно-оперативной группе.

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