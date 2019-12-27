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Общественное мнение
Политика / Региональные
29 декабря 2019, 14:41

Освобождены четыре военных в рамках обмена пленными

В рамках обмена пленными между Украиной и ОРДЛО было освобождены четыре украинских военнослужащих. Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

По ее словам, были освобождены Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов.

«Первых граждан Украины - уволены! В частности, освобождены четверо военных, находившихся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса - Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов! Все они находятся в безопасности на подконтрольной правительству Украины территории», - заявила украинский омбудсмен.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что домой из плена вернутся 80 украинцев в рамках обмена пленных.

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