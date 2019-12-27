Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия
29 декабря 2019, 14:45

За год было спасено более 2,5 тысяч людей

За 2019 год в Украине сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали 97 тысяч пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отметили в ведомстве, за год было спасено более 2,5 тысяч людей.

«За эти нелегкие и одновременно незабываемые 12 месяцев подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям было ликвидировано более 97 тысяч пожаров, уничтожено почти 68 тысяч уничтоженных взрывоопасных предметов, а главное - спасено более 2500 жизней», - говорится в сообщении.

Кроме того, за год автомобильный парк ГСЧС пополнился новой современной техникой.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
SELECTORNEWS
Счетчики:
Наши партнеры: