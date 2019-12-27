В Украине с апреля запустят программу медгарантий для населения

30 декабря 2019, 19:44

С 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий для населения.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Как заявляют в правительстве, программа медицинских гарантий будет действовать для всех видов помощи, а именно первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств.

Отмечается, что на финансирование услуг в государственном бюджете заложено 72 мдрд гривен. Финансирование услуг будет осуществляться через Национальную службу здоровья Украины.

"В сфере здравоохранения правительство определило амбициозные цели. Для нас важно, чтобы люди получали качественную и своевременную помощь в медицинских учреждениях и имели доступ к гарантированных государством медицинских услуг", - заявил глава правительства Алексей Гончарук.