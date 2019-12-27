Финансовый гороскоп для всех знаков на 2020 год

30 декабря 2019, 20:02

В карте наступающего 2020 года денег негусто. И поэтому важно включать энергию купюр через стихию металла. Особенно это важно тем, кому и по гороскопу не сильно будет везти.

Полезно носить серые, серебристые, золотистые кошельки и клатчи, помещать в них серебряные и золотые слиточки или ложки-загребушки. Именно металл добавит денежной энергии в наступающем году Крысы. По этой же причине полезно носить в кошельке монеты, хотя бы пару штук.

Восточный гороскоп для знака Крыса

В 2020 году хозяйка года имеет все шансы стать неплохим начальником, если научится хотя бы мало-мальски справляться со стрессом.

Деньги придут через власть и через влияние на других людей. Вам придется стать лидером в своей нише, чтобы откопать самый большой клад.

Также неплохо скажется на финансовой картине углубление образования, повышение квалификации и внедрения новой информации в свой рабочий процесс.

Остерегайтесь конкуренции. Лучшее оружие против врага — сделать его своим другом.

Восточный гороскоп для знака Бык

Готовьте мешки и лопаты, Быки! Потому что в этом году вы фавориты ее величества Крысы.

Чтобы заработать еще больше, можно и нужно искать и спрашивать у других людей. Правило шести рукопожатий подарит вам материальное вознаграждение уже на втором или третьем знакомстве. Говорите людям о своих желаниях, просите об услуге — в этом году через других людей вы подучите все, что хотите.

Только следите за тем, чтобы романтическая сторона жизни не выбила вас из рабочего процесса. Потому что в любовной сфере у вас закипит жизнь на полную.

Китайский гороскоп для знака Тигр

Полосатым тоже придется сладко. Тем, кто имеет смелые цели и точно знает, чего хочет, особенно будет везти в 2020 году.

Но естественно все не просто так — смелость желать большего не всем дана. Развивайте это качество и отбросьте лень и страхи. Именно они в наступающем году могут испортить вам финансовый план.

Уделяйте внимание старшим родственникам. Живите сегодня — и именно сегодня расскажите всем, кого любите, о своих чувствах.

Восточный гороскоп для Кроликов

Представители этого знака будут пользоваться удачей. Там, где кто-то другой мимо пройдет и не заметит, Кролик умело получит свою выгоду. И этот талант будет кормить его в наступающем году.

Да, иногда на пути поиска сокровищ Кролик будет отвлекаться на любовные приключения. Но в отличие от Быков, он и здесь найдет свою выгоду и вдохновение — для того, чтобы получить от жизни еще больше.

Кроликам полезно носить красные нити для защиты весь год. На запястье, а еще лучше на поясе.

Китайский гороскоп для Дракона

Деньги Драконам в 2020 году принесут лидерские качества и умение управлять процессами не только на своем рабочем столе, но и на столах окружающих.

Ставить цели, понимать шаги и, главное, действовать! Вот план для огнедышащих на год Крысы.

Если планировали обучение, сделайте это или хотя бы начните в наступающем году. Это со временем хорошо скажется на ваших ежемесячных доходах.

Отлично заработают те Драконы, кто напрямую зависит от выработки. И те, кто строит карьеру, а не крупный бизнес. Бизнесу же стоит делать ставки на работающие проекты, а не на новые.

Восточный гороскоп для знака Змея

Неплохо будут идти дела и у представителей мудрого знака. Кто работал ранее над этим, получит долгожданное повышение. В целом вам будет кем командовать. Но чтобы это приносило деньги, а не битую посуду и надутых родственников, этот кто-то должен быть вне семьи.

Возможно, Змея и лопатой бы загребала денежки в 2020 году, но тогда ей надо очень тщательно следить за своим здоровьем. Чтобы не отвлекаться потом на походы к доктору, в начале года желательно всем Змеям пройти профилактическое обследование и хотя бы какую-то мелочь пролечить. Полезно сдать донорскую кровь или сделать благотворительный взнос на чье-то лечение.

Восточный гороскоп для знака Лошадь

Представителей этого знака в наступающем году от денежной активности могут отвлекать другие, хоть и не менее важные вещи. Например, удачное время разобраться со здоровьем, пройти профилактические осмотры и наконец найти того самого айболита, которого столько лет искали. И одним махом решить все свои вопросы.

Может регулярно меняться настроение, часто не в лучшую сторону. Но поскольку грустить всегда веселее с полным кошельком, для Лошади полезно открыть депозитный счет или начать собирать шкатулку богатства. Так нужная энергия включится, и вы будете получать больше.

Тем не менее Лошади придется трудиться втройне, не бояться стресса. Только научившись держать эмоции под контролем и беспристрастно делать свое дело, не обращая внимания ни на что вокруг, вы сможете достойно вырулить в следующий год, не уменьшая запросов.

Вам полезно медитировать и агрессивно выплескивать эмоции. Не спать на юге квартир и не заниматься самолечением.

Восточный гороскоп для Овцы

В этом году для вас главный ресурс — это люди, взаимодействие с ними и полезные связи. Только в команде вы сможете получить результат, который вас устроит.

У вас будет также работать повышенная романтическая удача. Не оставляйте ее только лишь для свиданий. Пользуйтесь свои очарованием в корыстных целях. Надо закрыть зависший вопрос в налоговой? Улыбнитесь мило и сделайте попутно комплимент девушке, которая может в этом помочь. Если вы при этом тоже девушка — не страшно! Очарование распространяется на всех людей, независимо от гендерной принадлежности. Это просто человеческая симпатия, которая откроет вам в год Крысы все мыслимые и немыслимые двери.

Ну, и вполне вероятно повышение дохода за счет второй половинки. Если удачно определитесь с ней в наступающем году. Что очень вероятно.

Восточный гороскоп для знака Обезьяна

Мартышка в шоколаде, иначе не назовешь! Стремились к повышению, власти, новому креслу? Пожалуйста, готовьте бумаги! Хотели обзавестись парой-тройкой влиятельных друзей, чтобы облегчить себе путь к стабильности? Берите трубку, вам звонят! Смело идите на встречу.

Энергия очарования поможет вам завоевать расположение новых знакомых, а также завести крепкие и очень полезные связи, которые принесут вам много чудесных шансов.

И не забудьте позвать новых знакомых на свадьбу, которая прогремит маршем Мендельсона для многих Обезьян в этом году. Замужние и женатые при этом, берегите климат в семье. Развод никого еще не обогатил, если вы не жена миллиардера.

Восточный гороскоп для Петуха

Представители этого знака будут пользоваться удачей и поддержкой со стороны влиятельных людей. Да, не получится формулы «чем больше буду трудиться — тем легче смогу обеспечить себя и семью». Иногда может казаться, что гору свернули — и впустую.

Секрет этого года для вас — не сворачивать все горы подряд, а дождаться одну, но ту, в которой единственной и был закопан клад. Именно умение дождаться нужного шанса принесет Петухам отличные дивиденды в год Крысы.

А работать можете по привычному графику. Однажды и это будет вознаграждено, но немного позже.

Успех, слава и, конечно же, деньги придут неожиданным путем. И важно уметь вовремя воспользоваться подвернувшимися возможностями.

Восточный гороскоп для Собаки

А вот Собаке придется потрудиться, чтобы заработать свою кость. Но взамен на старания и усердие она получит значительно больше, чем ожидала. Звезда процветания наградит только тех представителей этого знака, которые действительно готовы вложить время и силы для достижения своих финансовых целей.

Некоторым Собакам при этом параллельно стоит поберечь свое здоровье. Не занимайтесь самолечением, консультируйтесь со специалистами. А то с плохим самочувствием не порадуешься денежной удаче в полной мере.

Восточный гороскоп для знака Свинья

А вот Свинки, как известно, самые домашние, доверчивые и милые создания восточного гороскопа, смогут значительно улучшить свое финансовое положение за счет мужа/жены.

Кроме того, многие Свинюшки умудрятся удачно выйти замуж и жениться уже в наступающем году. И, скорее всего, это будут непростые, интеллигентные пассии и, очень вероятно, из хороших семей.

Если же представитель этого знака хочет заработать в год Крысы лично, важно уметь коммуницировать с людьми и не отказываться от помощи окружающих. В этом году вам поддержка и помощь обеспечены.

Поля Радость, астролог

Инстаграм: @pole_radosti

Источник: https://viva.ua