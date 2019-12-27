30 декабря 2019, 20:07

Все материальное для Крысы очень важно – это общеизвестный факт, однако, это еще не говорит о том, что это тотемное животное не способно на искренние, чистые чувства. Наоборот, за маской холодной и спокойной Крысы часто скрывается создание хрупкое, нуждающееся во внимании, угнетенное одиночеством. Ей нужна поддержка, семья, любовь. Хотя сама она бывает и скупа на проявление чувств по отношению к человеку, который это заслужил.

Високосный год не должен вас пугать, настоящие чувства преодолеют все препятствия. Все 12 месяцев пройдут под влиянием Металлической Крысы, чье сердце, невзирая на опасения многих, не стальное. Этот тотем поддержит каждого, кто хочет положить начало серьезным отношениям и создать крепкую семью.

Изучив любовный гороскоп на 2020 год, вы убедитесь, что из-за особенностей своего характера Крыса будет стараться отвлечь своих подопечных от романтики любыми способами. Здесь в ход идут и новые проекты, и работа. Людям остается решать самостоятельно, чем они готовы жертвовать ради отношений.

Любовный гороскоп на 2020 год обещает всем много интересных новых знакомств, ведь Крыса сделает все возможное для того, чтобы жизнь била ключом. Среди новых знакомых вы, вероятно, найдете подходящего партнера для серьезной романтической связи. Завоевать избранника можно бескорыстными поступками и хорошо развитым чутьем. Благодаря Белой Крысе вы также будете легко и просто подстраиваться под сложный нрав партнера, сохраняя при этом загадочность.

Год выдастся насыщенным, богатым на яркие события в разных жизненных сферах, но любовь при этом на второй план не должна отходить. Она станет для тех, кто ее найдет, настоящей отдушиной.

Любовный гороскоп на 2020 год для женщин

Благосклонно Крыса будет относиться к семейным женщинам, так как сама она заботливая мать, умелая хозяйка. Тотем поможет одиноким дамам, которые хотят найти своего избранника, но не будет опорой тем, кто замкнулся в себе, не желая впустить в сердце светлые чувства.

Любовный гороскоп на 2020 год напоминает, что Крыса любит активных людей, а значит, медлить и ждать, когда кавалер на что-то решиться, нельзя. Сделайте первый шаг, возьмите ситуацию в свои руки. Инициативных людей ждет успех.

Любовный гороскоп 2020 по стихиям для женщин

Дамы, представляющие стихию Воздух (Весы, Водолей, Близнецы), с головой окунутся в омут страсти. Одиночки откроют сердце любви, замужние освежат отношения с постоянным партнером за счет экспериментов в спальне. Важная рекомендация – не скрывайте свои эмоции, делитесь с избранником своими переживаниями.

Представительницы Земля (Козерог, Теле, Дева) могут быть спокойны. Наступает благоприятный период, когда реально не только завести новые отношения, но и наладить старые, оказавшиеся на грани краха. Одинокие женщины не будут обделены внимание мужчин. Главное, согласно любовному гороскопу на 2020 год, в поведении придерживаться золотой средины, не быть легкомысленными и не скромничать.

«Подопечные» водной стихии (Рыбы, Скорпион, Рак) будут слишком часто действовать необдуманно. Замужние решаться на интрижку, чего делать нельзя. Не бегите от проблем в отношениях, решите их, и вы снова будете счастливы с давним партнером. Ваше сердце свободно? Отбор претендента на звание вашего избранника должен быть жестким.

Женщины, представляющие стихию Огонь (Стрелец, Лев, Овен), должны поработать над самоконтролем. Им выпадет много шансов закрутить головокружительный роман, но слушать нужно не сердце, а голос разума. Замужние огненные женщины должны стать менее требовательными по отношению к партнеру. В противном случае гармонии вам не видать до 2021.

Любовный гороскоп на 2020 год для мужчин

Мужчинам придется научиться мыслить трезво, когда их охватывают разные эмоции и чувства. Крыса не поддерживает тех, кто игнорирует голос разума и принимает необдуманные решения. Любовный гороскоп на 2020 год указывает на то, что под воздействием нового тотема, каждый представитель сильного пола почувствует уверенность в себе и собственных силах. Металлическая Крыса подарит мужчинам необходимую энергию, которую необходимо направить в нужное русло. Для семьянинов это русло – укрепление отношений с партнершей, налаживание быта, устранение актуальных препятствий на пути к счастью, а для одиночек – поиски избранницы, которая в итоге встретится им случайно.

Любовный гороскоп 2020 по стихиям для мужчин

В жизни семейных представителей стихии Вода все буде гладко и спокойно. Самое время расслабиться в компании близких. Одиноким рекомендуется занять поиском спутницы, но при этом важно опасаться расчетливых женщин.

Огненные мужчины, чье сердце свободно, станут пользоваться у женщин популярностью. Дефицит внимания дам им не грозит. В этом году вы вряд ли заключите брак, но с большой вероятностью встретите девушку, которая станет вам надежным и любящим, заботливым партнером. Ваша пара пройдет все испытания, становясь лишь крепче. Семейные представители этой стихии должны отказаться от привычки плыть по течению. Работа над собой улучшит вашу романтическую связь с супругой.

Находящимся под влиянием Воздуха холостякам нужно подготовиться к яркому и незабываемому роману, который вызовет у них целый калейдоскоп эмоций. Вы уже в отношениях и дорожите ими? Подумайте над тем, как их улучшить, сделать подругу счастливой. В противном случае все закончится расставанием.

Представителей стихии Земля любовный гороскоп на 2020 год предупреждает о больших переменах в делах сердечных. Женатые мужчины станут отцами, одинокие встретят суженную.

Любовный гороскоп на 2020 год Овен

В делах сердечных огненный знак будет чувствовать поддержку Леди Фортуны. Крыса поможет Овнам отыскать хорошего партнера. Но не думайте, что все зависит исключительно от везения. Следите за имиджем, посещайте салон красоты, обновите гардероб. Поработайте над уверенностью в себе. Тогда вы достигните хорошего результата. Не стесняйтесь первыми признаваться в своих чувствах. Обращайтесь с такими словами к тому, кто заслуживает их услышать. Ведите себя, как истинный хозяин положения, слушайте внутренний голос, не слушайте советов тех, кто вас окружает. Рекомендация эта особо актуально для Овнов-мужчин.

У одиноких представителей этого знака будет много шансов найти партнера понимающего и надежного. Не зацикливайтесь на внешних данных, копните глубже, изучите внутренний мир потенциального спутника жизни.

Любовный гороскоп на 2020 год Телец

Не растрачивайте время и энергию на тех, кто вас недостоин. Пора избавиться от розовых очков, чтобы получше разглядеть тех, кто вами пользуется. Пока вы не начнете думать, чуда не ждите. Легкомыслие и чрезмерная доверчивость мешают Тельцам встретить человека, который сделал бы их счастливыми. Сосредоточьтесь на самообразовании, которое позволит вам выделять важное и второстепенное, держаться уверенно.

2020 год может принести Тельцам служебный роман. Время хорошее для заключения брака, но касается это только тех, кто уже долго состоит в отношениях. Одинокие Тельцы будут заняты легким флиртом, путешествиями, новыми знакомствами, романтикой во всех ее проявлениях. Однако серьезные отношения им «не светят». Семейные представители этого знака столкнутся с множество преград, преодолеть которые реально только при помощи родных и близких.

Любовный гороскоп на 2020 год Близнецы

В 2020 году для Близнецов наступает хороший период романтики, ярких эмоций, головокружительных чувств. Но много зависит от того, какую позицию вы займете. Важно оставаться инициативными. Не старайтесь анализировать каждую мелочь, относитесь к окружающим с чуткостью, тогда и в их, и в вашу душу войдет спокойствие. Ссоры с партнером предвидятся только на почве той, которую вы себе решите придумать. Главным вашим оружием в 2020 году станет нежность, дополнительным – чувственность. Забудьте хоть на время о деньгах, сосредоточьтесь на нематериальных подарках, сюрпризах.

Семейные Близнецы будут регулярно досаждать партнеру ревностью без повода. Вам дорог ваш брак? Прекратите разрушать его собственноручно. Не удается контролировать себя? Обратитесь к психологу за помощью.

Любовный гороскоп на 2020 год Рак

Настроение у Раков будет переменчивым, что скажется на их личной жизни. В одно мгновение заядлые холостяки решат пойти под венец, и наоборот. Не рассчитывайте на то, что человек рядом с вами будет такие выпады терпеть. Серьезный роман тем, кто не сможет контролировать свои эмоции, не светит. Найдите время для того, чтобы разобраться в себе. Только в таком случае на вашем жизненном пути встретится надежный человек, с которым вы будете счастливы.

Ракам не рекомендуется с головой окунаться в мир флирта и любовных приключений. Новые знакомства не приведут к чему-то серьезному, но будет таковых много. Главное не посчитать это «хроническим невезением», ведь так недолго и завыть от тоски и хандры. Постарайтесь понять, почему на данном этапе вашей жизни все идет не так, как хочется. Возможно, вам не хватает того внутреннего запала, без которого счастье в делах сердечных невозможно.

Любовный гороскоп на 2020 год Лев

Романтики Льву в 2020 году будет хватать, но ее предвидится не настолько много, чтобы представители огненного знака забыли о работе. Все 12 месяцев вам придется разрываться между личной жизнью и рабочими делами. Даже давление со стороны партнера не поможет, вы все также будете опаздывать домой, пропускать семейные ужины, совещания. Вы одиноки? Действуйте инициативно. Не привыкли к такому? Работайте над собой, так как другая тактика в этом году не поможет. Пассивная позиция не даст вам возможности завоевать того, кто давно вам нравится.

Найдите время для смены имиджа. Запишитесь в салон, распрощайтесь с экстравагантным стилем, выбрав что-то более элегантное, не отпугивающее окружающих. Посетите модные бутики, чтобы сменить гардероб. Вы морально подавлены? Вскоре все изменится, достаточно одной неожиданной, но приятной встречи.

Любовный гороскоп на 2020 год Дева

Девы слишком зациклены на личной жизни. Научитесь относиться к делам сердечным легко, тогда настоящие чувства войдут в ваше сердце и останутся там надолго. Кто-то давно нравится? Перестаньте наседать на человека, отпустите его, и он захочет к вам приблизиться. Недавно пережили расставание? Перестаньте горевать, это не конец мира. В противном случае, вы станете заложником плохого настроения, постоянных слез. Чаще общайтесь с родными, старшими родственниками, которые нуждаются в вашем внимании.

Давно мечтающие о чистой любви Девы встретят человека, который подарит им такие чувства. Встреча эта будет внезапной, скорее всего, произойдет она далеко от родного города, дома. Старайтесь быть честными с партнером, откажитесь от двусмысленных фраз, действуйте непринужденно, покажите, что вы можете быть искренними и настоящими.

Любовный гороскоп на 2020 год Весы

Весы будут погружены в мир собственных грез и фантазий. Удивительно, но это, наоборот, будет стимулировать их искать достойного партнера. Все потому, что Весам хочется найти кого-то, кто помог бы им реализовать смелые мечты. Правда, эти мечты некоторых могут отпугнуть, поэтому контролируйте себя и проявляйте страсть там, где он уместна.

Ищите умного и надежного партнера? Искать его нужно не в кафе и барах, а на культурных мероприятиях. Развлекаться отправляйтесь тогда, когда это удобно, с учетом работы и вашего состояния здоровья.

Весы, в сердцах которых уже живет любовь, будут окрылены чувствами, о которых они давно грезили. Смело демонстрируйте свою любовь, выражайте нежность, но убедитесь предварительно, что всем этим вы награждаете человека, который этого заслуживает. Не торопите события, любовь зарождается не сразу.

Любовный гороскоп на 2020 год Скорпион

Еще в 2019 году Скорпион и думать не хотел о семье и детях, но Крыса действует на него иначе, и уже в 2020 представители этого знака резко сменят свои принципы. Они откажутся от интрижек и быстротечных романов, им наскучит флирт. На смену этому придет желание вступить в серьезные гармонические отношения, почувствовать истинную любовь. Не исключено, что в первой половине года вы встретите того, кто позволит вам реализовать эту мечту. Скорпионы почувствуют, что наконец-то им по-настоящему комфортно и легко. Это чувство их не покинет, если на пути они не растеряют любовь к новому партнеру.

Внешние обстоятельства сыграют на руку этому знаку, они будут способствовать развитию его отношений. Семейные Скорпионы могут время от времени страдать от душевных терзаний, причину которых идентифицировать сразу сложно. Поговорите о своих тревогах с другом.

Любовный гороскоп на 2020 год Стрелец

Стрельцам придется столкнуться с любовной головоломкой. У многих сложится впечатление, что они стали героями мыльной оперы с постоянными разборками и страстями. Надоела такая жизнь? Выход один – оставить все, уйти, не попрощавшись. При этом желательно придерживаться модели поведения благородной, постарайтесь не обидеть партнера. Не готовы отпустить избранника? Приложите силы для сохранения отношений, но при этом постарайтесь, чтобы все прошло гладко, без урона для вашего авторитета.

Вы одиноки? 2020 год подарит вам встречу с человеком, которого вы давно представляли себе в мечтах о единственном или единственной. Не ждите, что любовь сама постучит в ваши двери. Выбирайтесь почаще за город, посещайте интересные мероприятия, входите в новые компании. Не исключена встреча с бывшим. Невзирая на его обаяние, не торопитесь раскрывать все карты и делиться с ним сокровенным.

Любовный гороскоп на 2020 год Козерог

Личная жизнь Козерога в 2020 году будет полна драмы. И виновны в этом сами представители этого знака, которым будет не хватать острых ощущений, ярких чувств и эмоций. Таким образом, Козероги попытаются спастись от скуки. Хотите кого-то покорить? Откажитесь от привычной модели поведения, станьте романтичнее, не скупитесь на подарки для объекта симпатии. Действуя так, как велит Крыса, вы получите возможность устроить личную жизнь, пересмотреть взгляды на нее, распрощаться с легкомысленным поведением.

Одинокие Козероги готовы меняться, иначе расставлять приоритеты. Крыса такие стремления поощряет, поэтому можете рассчитывать на ее поддержку. Главное, не пытаться добиться кардинальных перемен быстро. Чтобы не разочароваться, не торопитесь открывать симпатичному вам человеку. Научитесь мириться с обстоятельствами, а не постоянно им противостоять.

Любовный гороскоп на 2020 год Водолей

Наступает один из самых интересных для Водолея периодов в их личной жизни. Сейчас представители этого знака сделают много ценных выводов, благодаря тем урокам, которые им преподносит жизнь. Вместе с новым опытом придут новые впечатления. Демонстрируйте окружающим не только свою оригинальность и эффектность, покажите им свою чувственность. Не думайте, что маска «мне никто не нужен» поможет вам найти хорошего партнера. Вряд ли с помощью нее вы покорите человека, к которому испытываете трепетные чувства. Не бойтесь показать свои эмоции, будьте искренними и честными.

Не перегибайте палку с критикой по отношению к партнеру. Будьте сдержанными, но уверенными в себе. Только вступили в отношения? Не торопитесь рассказывать о них всем подряд. Подождите, пока не увидите от этой связи ту желаемую отдачу.

Любовный гороскоп на 2020 год Рыбы

Рыбам пора оставить притворство. Не стоит скрываться за маской человека самодостаточного, беспечного, на сто процентов счастливого. Так вы рискуете провести год в одиночестве, упуская возможности сблизиться с теми, кто мог бы подарить вам массу ярких эмоций и впечатлений. Постарайтесь выбраться из ямы негатива, начните с борьбы с комплексами неполноценности. Заняться этим желательно еще до 2020 года, чтобы встретить Крысу с полной готовностью выстраивать гармоничные романтические отношения. Подавляйте в себе чувство зависти по отношению к тем, кто уже давно находится в браке.

Будьте внимательны к тем, кто вас окружает, чтобы не упустить свое счастье. Человек, который может стать вашим партнером, не исключено, встретиться вам там, где вы меньше всего его ждали. Актуально это, правда, только для тех, кто готов к серьезным, искренним отношениям.

Источник: https://astrorok.ru