В ГБР считают, что не справились со своими задачами в 2019 году

02 января 2020, 09:00

Государственное бюро расследований считает, что по итогам 2019 года "не справилось с первоочередными задачами и вызовами сегодняшнего дня".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГБР.

Как отмечается, в работе ведомства были установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении.

В ГБР просят направлять им предложения по преодолению кризиса в ведомстве, повышению эффективности работы следственных и оперативных подразделений.

"Мы ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и др. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлены их подтверждения", - говорится в сообщении.