Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия
02 января 2020, 12:56

Под Киевом произошло ДТП с пьяными подростками, есть жертвы

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пьяными подростками, в результате которого одна девушка погибла и еще одна получила травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как сообщается, авария произошла 1 января, около 6 часов утра, на дороге между селами Сеньковка и Горобеевка.

"17-летний парень, не имея водительского удостоверения, сел за руль автомобиля "Пежо", чтобы отвезти девушек. Автомобиль он взял без ведома родителей, которых в то время не было дома. В результате ДТП 14-летняя пассажирка получила травмы и доставлена ​​в больницу", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в полицию поступило сообщение, что в селе Горобеевка ушла из дома и не вернулась 16-летняя девушка.

"Тело девочки, которую разыскивали, в дальнейшем нашли в сотне метров от места аварии с характерными для ДТП телесными повреждениями. Каким образом тело погибшего ребенка оказалось вдали от места ДТП, полицейские пока устанавливают", - говорится в сообщении.

Несовершеннолетний водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Он находился за рулем с явными признаками опьянения, однако отказался от освидетельствования. У него взяли кровь на содержание алкоголя.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
SELECTORNEWS
Счетчики:
Наши партнеры: