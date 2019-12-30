Под Киевом произошло ДТП с пьяными подростками, есть жертвы

02 января 2020, 12:56

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пьяными подростками, в результате которого одна девушка погибла и еще одна получила травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как сообщается, авария произошла 1 января, около 6 часов утра, на дороге между селами Сеньковка и Горобеевка.

"17-летний парень, не имея водительского удостоверения, сел за руль автомобиля "Пежо", чтобы отвезти девушек. Автомобиль он взял без ведома родителей, которых в то время не было дома. В результате ДТП 14-летняя пассажирка получила травмы и доставлена ​​в больницу", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в полицию поступило сообщение, что в селе Горобеевка ушла из дома и не вернулась 16-летняя девушка.

"Тело девочки, которую разыскивали, в дальнейшем нашли в сотне метров от места аварии с характерными для ДТП телесными повреждениями. Каким образом тело погибшего ребенка оказалось вдали от места ДТП, полицейские пока устанавливают", - говорится в сообщении.

Несовершеннолетний водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Он находился за рулем с явными признаками опьянения, однако отказался от освидетельствования. У него взяли кровь на содержание алкоголя.