Декабрь 2019 стал самым теплым в XXI веке

02 января 2020, 13:41

Среднемесячная температура декабря в Киеве составляла 2,7 градусов тепла, что на 5,0 градусов выше климатической нормы.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным обсерватории, нынешний декабрь в XXI веке стал самым теплым, в нем было 9 температурных рекордов.

"Однако рекорд 1960 года не был превышен. Тогда было всего на 0,1 градусов теплее", - добавили в обсерватории.

Холоднее всего было 8 декабря, когда минимальная температура опускалась под утро до 5,0 градусов мороза, а теплее всего - 18 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до 15,2 градусов тепла, что стало рекордным для декабря за 139 лет наблюдений.

Осадков в Киеве за месяц выпало 33 мм, что составило 64% климатической нормы.