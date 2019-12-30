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Общественное мнение
Происшествия
02 января 2020, 15:09

На военном полигоне "Широкий лан" произошел пожар, есть пострадавшие

В четверг, 31 декабря, в военном палаточном городке 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений "Широкий лан" произошел пожар, в результате которого один военнослужащий получил ожоги.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как сообщается, на полигоне вспыхнула одна палатка, а из-за порыва ветра огонь перекинулся на две других.

"В результате сгорело в общем три палатки. Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по данному факту начали служебное расследование.

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