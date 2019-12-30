За неуплату алиментов выезд за границу запретили 120 тысячам украинцев

02 января 2020, 15:16

В базах данных пограничников на начало 2020 находится около 120 тысяч лиц, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины в связи с неуплатой алиментов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как отметили в ГПСУ, присутствие в базе неплательщиков алиментов может стать препятствием выезда за границу.

"Именно поэтому Государственная пограничная служба Украины советует гражданам тщательно готовиться к путешествиям и вместе с подготовкой документов заблаговременно интересоваться, не имеется ли ограничений в выезде за пределы Украины", - говорится в сообщении