В Луганской области прошли танковые учения

02 января 2020, 10:04

Воины-танкисты совершенствовали боевое мастерство в районе отвода в Луганской области, пишет пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в рамках проведения двухдневной проверки готовности к выполнению задач танковые подразделения сначала отрабатывали тактику и практические действия.

«Готовность определялась в три этапа, в частности на первом этапе отрабатывались планирующие документы организации боя, на втором - практические действия танковых подразделений во время выхода в определенные районы с целью подавления вероятного противника с поддержкой противотанковых средств, а уже на заключительном этапе была стрельба на меткость, как на месте, так и в движении», - рассказал руководитель учений Евгений Межевикин.

Выполняли задачи армейцы уже на модернизированных «броневиках», оборудованных тепловизорами, GPS-навигаторами и более мощными двигателями.