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Общественное мнение
Экономика
02 января 2020, 10:35

Минимальная зарплата выросла с 1 января

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4 723 гривны. Такая цифра заложена в законе "О государственном бюджете на 2020 год", который вступил в силу с 1 января (проект №2000).

В госбюджете установлены такие размеры минимальной заработной платы: с 1 января 2020 года - 4 723 гривны, а должностного оклада работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки: с 1 января 2020 года - 2 102 гривны.

С учетом этих показателей минимальная зарплата в 2020 году вырастет на 13%, или на 550 грн.

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