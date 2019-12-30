02 января 2020, 09:44 В Золотом на участках разведения боевики установили камеру На участке разведения сил и средств в районе Золотого на Донбассе наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали камеру и антенну, установленные боевиками. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ в Украине. Камеру и антенну обнаружили возле блокпоста оккупационных вооруженных формирований. Технику повесили на электроопоре. "В пределах участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольное правительству, 60 км на запад от Луганска) члены патруля миссии впервые видели направленную на север камеру и антенну, установленные на опоре линии электропередачи примерно в 150 м на северо-восток от блокпоста вооруженных формирований", - указано в отчете. Твитнуть Загрузка... Загрузка...