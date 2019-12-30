В Золотом на участках разведения боевики установили камеру

На участке разведения сил и средств в районе Золотого на Донбассе наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали камеру и антенну, установленные боевиками.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ в Украине.
Камеру и антенну обнаружили возле блокпоста оккупационных вооруженных формирований. Технику повесили на электроопоре.
"В пределах участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольное правительству, 60 км на запад от Луганска) члены патруля миссии впервые видели направленную на север камеру и антенну, установленные на опоре линии электропередачи примерно в 150 м на северо-восток от блокпоста вооруженных формирований", - указано в отчете.