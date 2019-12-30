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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
02 января 2020, 10:20

На Донбассе с начала суток соблюдается режим "тишины"

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил от начала суток четверга, 2 января, не зафиксировано ни одного обстрела. Об этом передает пресс-центр ООС.

Однако за прошедшие сутки, 1 января, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 3 раза. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Все обстрелы наших позиций зафиксировано в районе населенных пунктов Орехово и Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", - отметили в ООС.

В результате обстрелов вчера, 1 января, один военнослужащий Об'объединенных сил получил ранения.

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