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Общественное мнение
Происшествия
02 января 2020, 11:00

В Мукачево в новогоднюю ночь стреляли из гранатомета

Полиция Мукачево разыскивает неизвестного, который применил гранатомет в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает полиция в Закарпатской области.

Выяснено, что правонарушитель на улице Ференца Листа выстрелил из ручного гранатомета.

На место происшествия после вызова отправилось руководство областной полиции, а также руководство Мукачевского отдела полиции, криминалистическая лаборатория следственного управления ГУНП в Закарпатской области, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

"Сейчас известно, что в результате выстрела пострадавших нет. Поврежден забор одного из домохозяйств. На месте происшествия осталась часть от снаряда", - отметили в полиции.

Обстоятельства происшествия и причастные лица устанавливаются.

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