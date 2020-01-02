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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество
03 января 2020, 09:00

Большинство украинцев, освобожденных из плена боевиков, не имеют жилья

У большинства украинцев, которых при обмене с ОРДЛО передали на подконтрольную Украине территорию, нет жилья. Об этом во время брифинга сказал заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы "Феофания" Андрей Строкань, - сообщает УНН.

"Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти, и это - первоочередная задача решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки из клинической больницы "Феофания", - сказал Строкань.

Он добавил, что почти 90% из них в больнице готовы выписывать течение ближайшей недели.

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