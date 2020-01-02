Большинство украинцев, освобожденных из плена боевиков, не имеют жилья

03 января 2020, 09:00

У большинства украинцев, которых при обмене с ОРДЛО передали на подконтрольную Украине территорию, нет жилья. Об этом во время брифинга сказал заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы "Феофания" Андрей Строкань, - сообщает УНН.

"Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти, и это - первоочередная задача решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки из клинической больницы "Феофания", - сказал Строкань.

Он добавил, что почти 90% из них в больнице готовы выписывать течение ближайшей недели.