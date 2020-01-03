На Рождество в центре Киева ограничат движение транспорта

03 января 2020, 17:01

В Киеве на Рождество, 7 января, 2020 года запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и части улицы Владимирской.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отметили в пресс-службе, во время празднования Рождества на Софийской и Контрактовой площадях запланировано Шествие звездочетов.

Кроме того, 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метрополитена "Золотые ворота". В это время все эскалаторы будут работать на подъем для избежания давки на платформе. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Независимости".

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями:

троллейбус № 6 от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбус № 16 - от вул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбус № 18 - от вул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.