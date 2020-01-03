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Общественное мнение
Экономика
03 января 2020, 15:00

В Украине начали действовать новые счета для уплаты единого социального взноса

С 3 января в Украине начинают действовать новые счета для уплаты единого социального взноса (ЕСВ), открытые на балансе центрального аппарата Казначейства Украины (МФО 899998), по стандарту IBAN. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Как сообщается, теперь средства, перечисленные на старые счеты, не будут зачисляться. Они будут возвращены, как невыясненные поступления в то время, как за неуплату ЕСВ могут закрывать ФЛП.

Найти реестр новых счетов для уплаты единого взноса можно на сайте Государственной налоговой службы.

Напомним, применение IBAN с 1 ноября 2019 года стало обязательным для клиентов всех банков Украины в ходе осуществления переводов средств как в гривне, так и в иностранных валютах, в частности во время трансграничных переводов. С 1 ноября 2019 года все переводы осуществляются только с использованием IBAN.

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