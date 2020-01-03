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Общественное мнение
Происшествия
03 января 2020, 15:30

С начала года в результате пожаров погибли почти 30 человек

В Украине с начала 2020 года в результате пожаров погибли 29 человек, еще 11 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также отмечается, что в жилом секторе за это время произошло 232 пожара.

"Как и всегда, основной причиной несчастий является собственная халатность граждан и осознанное несоблюдение противопожарных норм", - говорится в сообщении.

В Одессе в пожаре в двухэтажном доме, вызванном нарушением правил эксплуатации печного отопления, погиб один человек.

В Черниговской области из-за нарушений правил монтажа нагревательных печей и дымоходов в частном доме возник пожар, где также погиб один человек.

Помимо этого, смертельные пожары произошли в Черниговской, Полтавской, Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Одесской, Донецкой и Хмельницкой областях и Тернополе.

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