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Общественное мнение
Общество / Региональные
03 января 2020, 16:02

На Донбассе жители шести населенных пунктов остались без света

Сегодня в связи с проведением восстановительных работ на линии электропередач прекращено электроснабжение Авдеевки и пяти населенных пунктов Ясиноватского района, без электроснабжения остались более 24 000 абонентов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Для обеспечения электроэнергией объектов критической инфраструктуры Авдеевки привлекли две передвижные электростанции мощностью 80 и 40 кВт.

Электроэнергией обеспечена военно-гражданская администрация Авдеевки, пенсионный фонд, Укртелеком, отдел Нацполиции, пункт скорой медицинской помощи, а также насосная станция ​​теплоснабжения 14-ти этажного жилого дома.

"Отсутствие электроэнергии не влияет на теплоснабжение населения", - уточнили в пресс-службе.

Восстановительные работы планируется завершить 4 января.

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