В Северодонецке снизили оплату за отопление в декабре

Северодонецкий городской совет сообщает, что жители города будут платить за отопление меньше на 20%.
Согласно приказу гендиректора СТКЕ Андрея Гавриленко, в соответствии к Постановлению КМУ от 24.12.2019 года, плата за услуги по центральному отоплению за декабрь 2019 для населения уменьшается на 21,323%. Что приведет к снижению цены на газ и его доли в тарифе.
То есть за декабрь северодончане будут платить за 1 Гкал (или за 1 кв.м. общей площади - в домах, не оборудованных приборами учета) на 21,323% меньше, чем в ноябре. Этот коэффициент будет рассчитываться ежемесячно, то есть суммы в счетах будут меняться в зависимости от стоимости газа.
Подчеркнем, эта информация касается только абонентов СТКЕ.