В Северодонецке снизили оплату за отопление в декабре

03 января 2020, 14:32

Северодонецкий городской совет сообщает, что жители города будут платить за отопление меньше на 20%.

Согласно приказу гендиректора СТКЕ Андрея Гавриленко, в соответствии к Постановлению КМУ от 24.12.2019 года, плата за услуги по центральному отоплению за декабрь 2019 для населения уменьшается на 21,323%. Что приведет к снижению цены на газ и его доли в тарифе.

То есть за декабрь северодончане будут платить за 1 Гкал (или за 1 кв.м. общей площади - в домах, не оборудованных приборами учета) на 21,323% меньше, чем в ноябре. Этот коэффициент будет рассчитываться ежемесячно, то есть суммы в счетах будут меняться в зависимости от стоимости газа.

Подчеркнем, эта информация касается только абонентов СТКЕ.