За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли украинских военных

За минувшие сутки, 2 января, вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
2 обстрела наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:
вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Николаевки - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
2 обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:
рядом с Ореховым - из подствольного гранатомета;
в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вчера, 2 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по защитникам Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет.