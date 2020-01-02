03 января 2020, 10:57 За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли украинских военных За минувшие сутки, 2 января, вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. 2 обстрела наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Николаевки - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. 2 обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно: рядом с Ореховым - из подствольного гранатомета; в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вчера, 2 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по защитникам Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет. Твитнуть Загрузка... Загрузка...