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Общественное мнение
Экономика / Региональные
03 января 2020, 11:29

Власники нерухомості Луганщини сплатили понад 11 млн гривень

У Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що від власників нерухомості Луганщини до місцевих бюджетів за січень-листопад цього року надійшло 11,4 млн грн податку на нерухоме майно. Це майже на 2,8 млн грн або на 31,9 відс. більше минулорічної суми.

Цього року на Луганщині обліковується понад 24,6 тис. платників податку на нерухомість.

Нагадаємо, податок надходить до бюджетів громад і сплачується за площу, яка перевищує 60 квадратних метрів для квартир, 120 квадратних метрів – для будинків і 180 квадратних метрів – для різних типів нерухомості. Водночас місцеві ради самостійно встановлюють ставки і пільги з податку.

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