В начале 2020 года украинцев ждут дополнительные выходные

03 января 2020, 12:19

В январе 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет четыре выходных дня подряд - с 4 по 7 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, выходным является вторник, 7 января, когда в Украине отмечается Рождество Христово.

Кроме того, Кабинет министров перенес рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января. Таким образом, выходными будут дни с субботы до вторника.

Отметим, четыре выходных дня подряд было и на Новый год - с 29 декабря 2019 года до 1 января 2020 года.