09 января 2020, 09:00 США предоставят Украине любую помощь для расследования авиакатастрофы в Иране Глубочайшие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и команды, погибших в трагической катастрофе рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" выразил Госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщает "Голос Америки". "Соединенные Штаты продолжат внимательно следить за инцидентом и готовы предоставить Украине всю возможную помощь", - говорится в заявлении Помпео. В заявлении Соединенные Штаты призвали к сотрудничеству с расследованием причин катастрофы. Причина катастрофы пока неизвестна. Иран, как страна, на территории которой произошла авария, будет отвечать за проведение расследования. Украина будет участвовать в расследовании как государство, где зарегистрирован оператор. Соединенные Штаты будут приобщены к расследованию как страна, где находится компания - производитель самолета Boeing, сообщает CNN. Твитнуть Загрузка... Загрузка...