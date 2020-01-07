Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
09 января 2020, 09:00

США предоставят Украине любую помощь для расследования авиакатастрофы в Иране

Глубочайшие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и команды, погибших в трагической катастрофе рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" выразил Госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Соединенные Штаты продолжат внимательно следить за инцидентом и готовы предоставить Украине всю возможную помощь", - говорится в заявлении Помпео.

В заявлении Соединенные Штаты призвали к сотрудничеству с расследованием причин катастрофы.

Причина катастрофы пока неизвестна. Иран, как страна, на территории которой произошла авария, будет отвечать за проведение расследования. Украина будет участвовать в расследовании как государство, где зарегистрирован оператор. Соединенные Штаты будут приобщены к расследованию как страна, где находится компания - производитель самолета Boeing, сообщает CNN.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
SELECTORNEWS
Счетчики:
Наши партнеры: