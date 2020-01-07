США предоставят Украине любую помощь для расследования авиакатастрофы в Иране

Глубочайшие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и команды, погибших в трагической катастрофе рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" выразил Госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщает "Голос Америки".
"Соединенные Штаты продолжат внимательно следить за инцидентом и готовы предоставить Украине всю возможную помощь", - говорится в заявлении Помпео.
В заявлении Соединенные Штаты призвали к сотрудничеству с расследованием причин катастрофы.
Причина катастрофы пока неизвестна. Иран, как страна, на территории которой произошла авария, будет отвечать за проведение расследования. Украина будет участвовать в расследовании как государство, где зарегистрирован оператор. Соединенные Штаты будут приобщены к расследованию как страна, где находится компания - производитель самолета Boeing, сообщает CNN.