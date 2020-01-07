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Общественное мнение
Криминал
09 января 2020, 14:02

Теракт и поражение самолета ракетой РФ: в СНБО назвали версии авиакатастрофы в Иране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал теракт, столкновение с другим летающим объектом, взрыв двигателя и поражения самолета российской зенитной ракетой ЗРК главными версиями авиакатастрофы в Иране. Об этом он написал в Facebook.

Данилов отметил, что сейчас идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации. Среди основных версий авиакатастрофы:

- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор" так как информация об обнаружении обломков российской ракеты возле места катастрофы уже появилась в сети интернет;

- столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;

- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

- взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

По его словам, в составе комиссии включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании сбития самолета рейса МН17, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты "Бук".

Отметим, сегодня Иран заявил о потере части данных из черных ящиков самолета МАУ. Именно чёрные ящики самолета должны рассказать о причине крушения.

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