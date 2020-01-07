Оккупанты не пустили миссию ОБСЕ через блокпост вблизи Верхнешироковского

09 января 2020, 15:00

Российско-оккупационные войска не разрешили патрулю наблюдательной миссии ОБСЕ проехать на временно оккупированную территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское.

Об этом сообщает пресс-служба ООС со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК.

"Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об очередном ограничения свободы передвижения патруля СММ ОБСЕ в выполнении мандата СММ со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным отчета СММ ОБСЕ от 8 января представители вооруженных формирований Российской Федерации вновь отказали патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское (быв. Октябрь) на юге Донецкой области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на блокпосту возле населенного пункта Верхнешироковское с начала декабря 2019 года по настоящее время представителями Миссии зафиксированы 40% от общего количества ограничений свободы передвижения патрулей Миссии в указанный район.

"Целью таких действий может быть желание скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, сосредоточение, передвижение или подготовку войск", - отмечает украинская сторона СЦКК.

В пресс-службе ООС также напомнили, что через этот блокпост осуществляется проезд в район, в котором согласно п. 5 Меморандума о выполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы от 19 сентября 2014 года запрещено размещать тяжелое вооружение и военную технику.