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Общественное мнение
Криминал
09 января 2020, 16:01

Российской блогерше Митрошиной на 3 года запретили въезд в Украину

Вчера, 8 января, в столичном аэропорту сотрудники Госпогранслужбы проставили запрет въезда в Украину сроком на 3 года российской блогерше Александре Митрошиной, сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Российской блогерше, которая нарушила правила въезда-выезда на ВОТ АР Крым, пограничники обнаружили в «Борисполе» при выезде из Украины. Она как раз проходила оформление на рейс в Минск. Ей было приведено решение о запрете въезда на территорию нашего государства и проставлена ​​соответствующая отметка в паспортный документ», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что эта гражданка въехала в Украину несколько дней назад через железнодорожный пункт пропуска, поскольку в отношении нее на момент пересечения границы не было ограничений въезда, а также никакой информации, что она незаконно посещала временно оккупированные территории.

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