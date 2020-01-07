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Общественное мнение
Общество / Региональные
09 января 2020, 09:38

Переселенцы могут получить бесплатную правовую помощь

В Украине запустили обновленную версию сайта, который бесплатно предоставляет правовую помощь внутренне перемещенным лицам.

Об этом говорится на сайте системы предоставления бесплатной правовой помощи.

Отмечается, что теперь в одном месте собрана информация, которая ранее находилась на 24 различных сайтах - сайте Координационного центра и всех региональных центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Вся информация размещена более удобным и понятным способом, теперь пользователь гораздо быстрее найдет то, что ему нужно.

Например, ВПЛ имеют возможность в одном месте узнать, какую помощь они могут получить, что для этого нужно, прочитать новости, касающиеся именно этой категории граждан, а также получить другую полезную информацию.

Новый сайт адаптирован для работы на всех современных устройствах - от стационарных компьютеров до мобильных телефонов.

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