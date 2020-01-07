Боевики 5 раз нарушили режим тишины, ранены 3 военных

За минувшие сутки, 8 января, вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг открывал огонь по защитникам Лебединского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
Четыре обстрела по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:
дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов;
неподалеку Новоалександровки - из стрелкового оружия;
у Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.
Вчера, 8 января, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Потерь с нашей стороны нет.