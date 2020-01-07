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Экономика / Региональные
09 января 2020, 11:37

Місцеві бюджети Луганщини отримали майже 15 млн грн від ліцензування алкоголю та тютюну

За січень-грудень 2019 року казна Луганської області поповнилася на 14,8 млн гривень від плати за ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Луганській області.

Станом на перше січня 2020 року на Луганщині працюють 1268 суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

У січні - грудні 2019 року видано 3 тис. 329 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

В той же час, у січні - грудні призупинено дію 37 ліцензій за несвоєчасну сплату чергового платежу, анульовано 531 ліцензію, з яких 25 – за порушення законодавства в частині продажу неповнолітнім особам алкогольних напоїв.

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