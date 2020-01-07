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Общественное мнение
Происшествия
09 января 2020, 11:45

В Украине от осложнений гриппа умерла женщина

В Украине от осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что за медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Она находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось - 3 января больная умерла.

«Вирус гриппа типа А (H1) pdm09 подтвержден лабораторно. Умершая принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания. От гриппа не вакцинирована», – говорится в сообщении.

Всего с начала эпидсезона (октябрь 2019) от осложнений гриппа умерло два человека. Случаи зафиксированы 31 декабря 2019 года и 3 января 2020-го.

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