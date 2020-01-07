ОБСЕ зафиксировала обстрелы на участке разведения у Петровского

09 января 2020, 12:00

Специальная мониторинговая миссия зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке разведения войск в районе Петровского в Донецкой области и вблизи него. Об этом сообщатся в свежем отчете миссии.

Так, 7 января члены патруля СММ ОБСЕ слышали 2 взрыва неопределенного происхождения, а также примерно 30 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. По оценке миссии, огонь велся в пределах участка разведения.

Также наблюдатели слышали 1 взрыв неопределенного происхождения, а также около 120 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия вне участка разведения, но в пределах 5 километров от его края.