пРРОсто: режим офлайн для програмних РРО

09 января 2020, 12:40

У Головному управлінні ДПС у Луганській області роз’яснюють. Законом України від 20.09.2019 № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» для програмних РРО передбачено можливість застосування режиму офлайн.

Режим офлайн – це режим, що застосовується на період втрати зв’язку між програмним РРО та фіскальним сервером контролюючого органу.

На період відсутності зв'язку між програмним РРО та фіскальним сервером контролюючого органу проведення розрахункових операцій здійснюється в режимі офлайн, що може тривати не більше 36 годин, із створенням електронних розрахункових документів, яким присвоюються фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу.

Використовувати такі фіскальні номери суб'єкт господарювання зможе не більше 168 годин протягом календарного місяця.

Без зарезервованих фіскальних номерів із цього діапазону використовувати програмний РРО офлайн не можна.

Протягом години після встановлення зв'язку програмного РРО із фіскальним сервером здійснюється передача копій, створених програмним РРО розрахункових документів з присвоєними їм у режимі офлайн фіскальними номерами, до фіскального сервера контролюючого органу. Такі розрахункові документи мають бути передані до моменту передачі електронного фіскального звіту, електронного фіскального звітного чека за день, коли були сформовані такі розрахункові документи.

Зазначені розрахункові документи мають зберігатися програмним РРО до моменту отримання від контролюючого органу підтвердження про доставку розрахункових документів.