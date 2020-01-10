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Общественное мнение
Общество
10 января 2020, 14:48

Филарет отозвал подпись под решением Объединительного собора 2018

Почетный патриарх Филарет отозвал подпись под документом Объединительного собора 2018, на котором было провозглашено создание Православной церкви Украины и ликвидация УПЦ Киевского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Сообщается, что Филарет отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора от 15 декабря 2018 года. Также он направил письмо министру культуры Украины Владимиру Бородянскому, в котором объясняет отзыв подписи отказом чиновников зарегистрировать постановление УПЦ Киевского патриархата, которым "отменили" решение Объединительного собора.

"Учитывая вышеизложенное, и продолжение практики ссылок государственного органа на постановление так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 года, сообщаю об отзыве своей подписи под ним", - отметил Филарет.

Он также заявил, что просит считать недействительной подпись под постановлением Собора от 15 декабря 2018 года.

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