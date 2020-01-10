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Общественное мнение
Криминал
10 января 2020, 15:38

В Донецке задержали мужчину с 11 кг взрывчатки

В неподконтрольном украинским властям Донецке задержан мужчина, у которого при себе были граната, тротиловая шашка и пластид.

Об этом сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

«В ходе проведения профилактических мероприятий на территории прифронтового микрорайона Октябрьский Куйбышевского района Донецка был задержан ранее судимый 37-летний гражданин, у которого при осмотре личных вещей и ручной клади обнаружены и изъяты граната РГД-5, тротиловая шашка и взрывчатое вещество – пластид весом 11,43 кг», – утверждают в «ДНР».

Там добавляют, что опасные предметы были направлены для проведения специального исследования, а мужчину обещают привлечь к «уголовной ответственности».

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